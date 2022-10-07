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В Тырныаузе после масштабной реконструкции открыли первый лицей

В Тырныаузе после масштабной реконструкции открыли первый лицей

07.10.2022 | 15:42
Первый лицей Тырныауза носит имя народного поэта Кабардино-Балкарии Керима Отарова, который родился в этом поселении. Здание построили еще до Великой Отечественной – в 40-м году. Сегодня лицей вновь открыл свои двери для учеников после капитального ремонта. Детей, родителей и педагогов переполняют эмоции, ведь за короткое время лицей изменился до неузнаваемости. Ремонтировать его начали этим летом, и от прежнего здания осталась только кирпичная кладка. Учатся в основном здании в одну смену – и только с пятого по 11-й класс. Младшие ходят на занятия в соседний блок. Его тоже отремонтировали. Собравшихся с “большой переменой” поздравил министр просвещения и науки Анзор Езаов. Министр осмотрел обновленные помещения. Столовую решили расширить, и в результате увеличили число посадочных мест... В здании протекала крыша, были неполадки с водоснабжением и канализацией. А отопление и вовсе не работало. Теперь все трудности позади, рассказали в администрации школы. Помогают сохранять тепло новые двери и окна. Ученики говорят, что теперь постигают знания в комфортных условиях. Также Анзор Езаов побывал в двух отремонтированных спортзалах – в пятой и шестой школах Тырныауза. Сперва у детей зарядка на свежем воздухе, а после – занятия в оборудованных помещения, где тепло, светло и есть необходимый инвентарь.   https://t.me/vestikbr
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