В Тырныаузе открыли новый отдел административного здания полиции

31.05.2026 | 18:21
Горы – не только красота, но и особая ответственность… Сегодня в Тырныаузе открыли новый отдел административного здания полиции. Это не просто отдел – он самый высокогорный в стране. Туристический поток растет и теперь у правоохранителей есть современная база, чтобы работать на высоте. Это не просто подпись, а итоговый штрих в строительной летописи и первый в истории развития отдела полиции Эльбрусского района в новом здании. На страницах книги: как выбирали площадку для объекта, заливали фундамент, возводили стены, монтировали оборудование… Подпись Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова – первая. Рядом подпись начальника Главного управления МВД России по СКФО. В Тырныауз Сергей Бачурин приехал специально на открытие нового здания. Площадь строения – более пяти тысяч квадратных метров. Новый комплекс полностью отвечает современным требованиям. Гордость отдела – крытый тир на 50 метров с интерактивными мишенями. Чтобы моделировать реалистичные сценарии стрельбы и отрабатывать навыки работы в условиях повышенной опасности. Для служебных собак оборудовали просторные вольеры. Рядом спортивный комплекс. Экскурсии предшествовала торжественная церемония открытия. Для сотрудников отдела МВД России по Эльбрусскому району – это знаменательное событие. Обращаясь к правоохранителям и гостям, Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что туристический поток в Приэльбрусье растет с каждым годом, и безопасность сотен тысяч гостей и местных жителей – в приоритете. Особую благодарность Глава КБР выразил ветеранам ведомства, которые заложили традиции службы. Ваша поддержка бесценна – подчеркнул Казбек Коков. В этот же день сотрудникам отдела вручили ключи от новых служебных автомобилей, в том числе повышенной проходимости. Завершили торжественную часть награждением лучших почетными грамотами МВД по КБР.
