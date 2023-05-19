В Тырныаузе открылась межрегиональная конференция

Съехались представители педагогического сообщества их северокавказских регионов. А в качестве спикеров – сотрудники государственных институтов, которые занимаются разработкой стандартов.
Участники получили возможность поделиться мнениями и получить ответы на свои вопросы от экспертов федерального уровня. А речь идет о новых правилах, которые внедряют в 22-23-м годах в образовательный процесс на всех уровнях и по всей стране.
В Кабардино-Балкарии такой форум проходит впервые. Завершится он завтра консультационной сессией.
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