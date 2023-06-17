В Тырныаузе обновляют парк «Солнышко»

Этому месту – больше полувека. Первые аттракционы в городе горняков появились в 68 году. В конце 90-х здесь провели реконструкцию, однако вскоре масштабный сель навредил в том числе и конструкциям для детей. Парк продолжал работать, но нуждался в реновации. Горожане проголосовали за обновление этой территории, и по программе «Формирование комфортной городской среды» в мае этого года начался ремонт. Направили на него около семи миллионов рублей.
Дорожки выложат плиткой, реконструируют фонтан, создадут места отдыха, установят фонари, высадят деревья. Отремонтируют и аттракционы. Справиться со всеми поставленными задачами в тырныаузском парке «Солнышко» должны до осени.
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