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В Тырныаузе наградили победителей Всероссийского этапа конкурса “Эльбрусское кольцо”

В Тырныаузе наградили победителей Всероссийского этапа конкурса “Эльбрусское кольцо”

25.07.2022 | 15:59
На поляне Азау собираются участники заключительного этапа всеармейских состязаний “Эльбрусское кольцо”. Команды, представляющие военные округа, Северный флот и вузы Минобороны – всего их семь, находятся здесь, чтобы выполнить заключительную задачу - восхождение на Эльбрус. За 2 дня нужно пройти 30 километров вверх на высоту 5642. Для сравнения - на стандартный штурм Эльбруса для туристов закладывается до 11 дней. Наверху главная преграда – непогода с сильным ветром. Синоптики обещали порывы до 50 метров в секунду, но конкурс продолжается при любой погоде. Бойцы должны преодолеть маршрут с перепадом высот в три тысячи метров. Перед финальным стартом один из организаторов состязаний – знаменитый горовосходитель Иван Душарин рассказал о новшествах. В этом году в соревнованиях участвуют девушки. Кроме того, на полосе препятствий введена стрельба из пистолета, а также оборудован новый полигон для стрельбы в высокогорных условиях, который гораздо сложнее предыдущего. Старт дан, и все участники устремляются по склону вверх. Даже на начальном этапе это не так легко: экипировка каждого – 30 килограммов. В этом году, как и в прошлом, из-за непогоды не было возможности взойти на вершину Эльбруса. Тем не менее на отрезке выше пяти тысяч метров первыми стали альпинисты Южного военного округа. На второй позиции - команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Замкнули тройку лидеров спецподразделения Западного военного округа. Церемония торжественного закрытия прошла на базе Центра горной подготовки и выживания “Терскол”. https://t.me/vestikbr
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