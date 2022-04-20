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В Тырныаузе начался капитальный ремонт первого лицея

В Тырныаузе начался капитальный ремонт первого лицея

20.04.2022 | 16:31
В Тырныаузе начался капитальный ремонт первого лицея. Учебное заведение приводят в надлежащий вид по профильной федеральной программе. К работам подрядчики приступили в начале апреля. Одновременно восстанавливают сразу два здания. Уже сняли старое напольное покрытие и взялись за кровлю, а также очищают стены от прежней штукатурки и меняют электропроводку. Впереди – замена окон и дверных проемов, водопровода, канализации и системы отопления. Проект предусматривает установку автономных модульных котельных для каждого здания. Это позволит контролировать температуру в классах, а также расход коммунальных ресурсов. По плану увеличится и пищеблок. В первом лицее занимаются 700 детей. Чтобы не прерывать учебный процесс, изменили расписание, и на время ремонта ввели вторую смену. В обновленные здания школьники планируют попасть уже первого сентября.
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