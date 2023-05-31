В Тырныаузе капитально ремонтируют улицу Молодежную

Значимость ее в том, что она связывает несколько социально значимых объектов.
К восстановительным работам приступили в апреле. Сейчас рабочие снимают прежнее покрытие, которое прослужило больше двух десятилетий.
Затем нанесут новые слои, восстановят пересечения и примыкания, создадут водоотводные лотки и установят ограждения. На эти цели направят 13 миллионов рублей.
После ремонта можно будет с комфортом добираться в Дом культуры, в школу искусств и в музыкальную школу. Завершить восстановление участка длиной один километр должны к началу сентября.
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