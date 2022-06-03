home
Главная
>
Новости
>
В Тырныаузе капитально ремонтируют центральную библиотеку

В Тырныаузе капитально ремонтируют центральную библиотеку

03.06.2022 | 22:29
600 постоянных читателей и свыше десяти тысяч книг… Все это – о центральной библиотеке Тырныауза. Сейчас учреждение культуры капитально ремонтируют. Здесь планируют создать современное библиотечное пространство с интернетом. Будет доступна 3D-техника и программы виртуальной реальности. Помимо этого, создадут площадки для общения – книжный и киноклуб. Строители уже демонтировали прежние стеновые и напольные покрытия, их обновляют вместе с фасадом. Отремонтировали сети тепло- и водоснабжения, установили радиаторы, пластиковые окна, межкомнатные и входные двери. Ожидается, что уже в сентябре обновленная библиотека вновь откроет свои двери для посетителей.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных