В Тырныаузе капитально ремонтируют центральную библиотеку

600 постоянных читателей и свыше десяти тысяч книг… Все это – о центральной библиотеке Тырныауза. Сейчас учреждение культуры капитально ремонтируют. Здесь планируют создать современное библиотечное пространство с интернетом. Будет доступна 3D-техника и программы виртуальной реальности. Помимо этого, создадут площадки для общения – книжный и киноклуб. Строители уже демонтировали прежние стеновые и напольные покрытия, их обновляют вместе с фасадом. Отремонтировали сети тепло- и водоснабжения, установили радиаторы, пластиковые окна, межкомнатные и входные двери. Ожидается, что уже в сентябре обновленная библиотека вновь откроет свои двери для посетителей.