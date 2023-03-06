В Тырныаузе из-за аварии на линии электропередачи частично отключили свет

Курорт «Эльбрус» закрыт. В горах лавиноопасно. Минувшей ночью на поляне Азау выпало больше 50 сантиметров снега. Выше в горах – осадки и к тому же сильный ветер. Канатные дороги не работают. Туристам запрещено выходить на склоны. В райцентре – перебои с водоснабжением.
Детские сады временно закрыты, а школы перевели на сокращенный график. В администрации Эльбрусского района заверяют, что коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно скорее устранить неполадки.
Ну а сотрудники МЧС не перестают напоминать об осторожности в горах, особенно в тех случаях, когда погода преподносит такие сюрпризы.
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