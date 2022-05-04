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В Тырныаузе благоустраивают сквер

В Тырныаузе благоустраивают сквер

04.05.2022 | 16:25
В рамках проекта по формированию комфортной городской среды в Тырныаузе благоустраивают сквер. Он расположен рядом с лицеем им.Керима Отарова. Работы начались в марте. Здесь заменят старое покрытие и поставят скамейки для отдыха горожан. А для их безопасности – установят камеры видеонаблюдения. На реализацию проекта направят пять с половиной миллионов рублей. С 2018 года по этому проекту в Эльбрусском районе благоустроили пять общественных и почти два десятка дворовых территорий. Сейчас идет онлайн-голосование по выбору объектов, которые отремонтируют в 2023-м. В Тырныаузе предложены площадь Памяти и Парк культуры и отдыха «Солнышко». Выбрать следует лишь один объект из двух. Проголосовать самостоятельно можно на сайте za.gorodsreda.ru. Там же вы найдете описание и других территорий по всей Кабардино-Балкарии, которые участвуют в отборе.
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