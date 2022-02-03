В ТРЦ Кабардино-Балкарии автоинспекторы обучают родителей и детей правилам дорожного движения

Автоинспекторы совместно с представителями администраций крупных торгово-развлекательных центров Нальчика проводят уроки дорожной безопасности для юных посетителей центров. Сотрудники ГИБДД в игровой форме проводят с детьми занятия по правилам дорожного движения, рассказывают об основных принципах безопасного поведения на дороге, разбирают «дорожные ловушки», которые могут встретиться на пути юных пешеходов, а их родителям напоминают о соблюдении правил перевозки детей в салонах автомобилей. Во время проведения занятий, на которых ребята узнают о пользе световозвращающих элементов на одежде пешеходов в темное время суток, сотрудники ГИБДД наглядно показывают принцип работы световозвращателей, демонстрируя их свойства возвращать луч света обратно к источнику, рассказывают, как изменится время реакции водителя при визуальном распознавании на проезжей части пешехода со световозвращателем и без него. С помощью образцов детских удерживающих устройств, пока дети пребывают в игровой зоне, автоинспекторы разъясняют родителям, как ремни безопасности, автолюльки и автокресла спасают жизнь и здоровье детей при ДТП. Все участники мероприятий получают специальные памятки-призывы с полезными рекомендациями.