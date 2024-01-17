В Торгово-промышленной палате КБР подвели итоги работы в 23-м году

Сегодня в Торгово-промышленную палату входят около 200 компаний. Среди задач организации – представлять их интересы, а также поддерживать предпринимательскую инициативу. Сегодня бизнесменам оказывают больше сотни услуг. Это в том числе экспертиза, сертификация, контроль качества продукции.
Палата организует форумы, на которых разъясняет особенности законодательных нововведений, активно сотрудничает с представителями СМИ. На итоговом заседании отметили работу журналистов, которые освещали деятельность организации в течение года.
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