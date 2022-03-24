В Торгово-промышленной палате КБР обсудили развитие текстильной и легкой промышленности в условиях санкций

Торгово-промышленная палата республики в очередной раз стала местом встречи представителей бизнес-сообщества. Обсуждали, как помочь развитию текстильной и легкой промышленности страны в условиях санкционного давления. Торгово-промышленная палата сформулировала предложения, которые направят коллегам из федерального центра, сообщил руководитель организации Хасан Гукетлов. Это пять направлений поддержки. Предложили также отменить ввозные таможенные пошлины на ткани и комплектующие из-за рубежа и разработать отраслевую программу импортозамещения. С подробным описанием предложений можно ознакомиться на сайте Торгово-промышленной палаты республики.