В Терском районе живет свидетель событий ВОВ Хасанби Ламердонов

День, когда попал в 581-й стрелковый полк, Хасанби Ламердонов помнит в мельчайших подробностях, хотя было это больше 80-ти лет назад. Ему самому исполнилось 16. Юношу вместе с ровесниками определили в часть под селом Белоглинским. Когда осенью 42-го начались бои с фашистами за Курпские высоты, молодые люди стали помогать красноармейцам: возили боеприпасы на передовую.
В семье Ламердоновых из Арика братьев и сестер было 10, Хасанби – самый младший. Старшие воевали в 115-й кавдивизии. Один брат даже дошел до Франции… Уже после Великой Отечественной Ламердонов восстанавливал вместе с односельчанами разрушенные дома и школы.
Трудился на производстве – в сельском хозяйстве и промышленности, был партийным работником. Сегодня в свои 97 аксакал окружен большой дружной семьей.
Пятеро детей, 17 внуков и 21 правнук – свою семью Хасанби Ламердонов называет самым великим богатством.
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