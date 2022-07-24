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В Терском районе в детском оздоровительном лагере «Алмаз» проведена акция «Безопасные каникулы»

В Терском районе в детском оздоровительном лагере «Алмаз» проведена акция «Безопасные каникулы»

24.07.2022 | 17:22
В Терском районе в детском оздоровительном лагере «Алмаз» проведена акция «Безопасные каникулы», сообщает пресс-служба МЧС по КБР. В проведении профилактических мероприятий приняли участие представители многих профильных министерств и ведомств: сотрудники территориального отдела надзорной деятельности, инспекторы отдела обеспечения безопасности на водных объектах, пожарные ПСЧ-11 МЧС, работники ПСЧ-6 противопожарно-спасательной службы республики, а также сотрудники территориальных отделов полиции и ГИБДД. Представители чрезвычайного ведомства провели с детишками беседы по правилам безопасности жизнедеятельности и безопасному отдыху на природе. Детям рассказали об основных причинах возникновения пожаров, о том, как опасна детская шалость с огнем и как правильно вызвать МЧС по телефону, если случилась беда. Проведен конкурс рисунков на асфальте, а более старшие ребята выявляли лучших в интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях. Инспекторы отдела безопасности людей на водных объектах рассказали ребятам о правилах поведения при купании в водоёмах и раздали им информационные буклеты. Сотрудники полиции разъяснили детям значения дорожных знаков и сигналов светофора, напомнили порядок безопасного пересечения проезжей части в качестве пешеходов или велосипедистов. Затем была проведена учебная эвакуация, в ходе которой отдыхающие дети, вожатые и медицинские работники лагеря покинули домики за короткое время, построились на площадке и провели поименную перекличку. По традиции, самой зрелищной стала площадка, где демонстрировалась пожарно-спасательная техника. Пожарные ПСЧ-11 ознакомили детей с тактико-техническими характеристиками автомобиля, рассказали о выполняемых боевых задачах. Ребята с большим интересом осматривали технику и задавали вопросы, на которые получали подробные ответы. Под радостные возгласы довольной ребятни, всех присутствующих окатили водой из пожарного ствола. Ребята получили массу полезных знаний. Победители в конкурсах и самые активные ребята получили грамоты. В завершении мероприятий все сфотографировались на общее фото и дружно поблагодарили пожарных.
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