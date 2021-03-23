В Терском районе увеличивается количество прививочных пунктов





В Кабардино-Балкарии, как и во всех субъектах России, иммунизация населения от КОВИД-19 организована повсеместно. В республике получить прививку от коронавирусной инфекции можно на базе районных поликлиник и сельских амбулаторий. 35 мобильных бригад медиков проводят вакцинацию организованных коллективов, выезжая в учреждения и на предприятия. В Терском районе уже есть 12 пунктов вакцинации. Чтобы жителям было удобно, мобильные бригады медиков сами отправляются по району. Центральная районная больница специально приобрела мобильный холодильник, чтобы транспортировать препарат в подразделения.