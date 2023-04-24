В Терском районе устраняют последствия наводнения

В Терском районе практически устранили последствия наводнения, которое случилось 22 апреля Местные власти привлекли специалистов разных Отраслей, чтобы оперативно решить проблему.
Во дворе жительницы Нижнего Курпа Марзидан Барагуновой по заданию администрации Терского района убирают ил. Ее дом – в самом начале села. Именно он и еще несколько соседних первыми столкнулись со стихией в субботу вечером. В тот день дождевые потоки скопились выше – в районе полей – и в какой-то момент полились в лощину.
Уровень воды на улице достигал полуметра. Однако в пределах села она задержалась ненадолго. За час осадки дошли до реки Курп. Однако неприятные последствия за собой оставили: заиленными оказались не только дворы жилых домов, но и дорога.
Сотрудники администрации Терского района привлекают специалистов разных отраслей, чтобы решить проблему. В перспективе улицу планируют отремонтировать. В проекте учтут ландшафт местности, чтобы впредь подтоплений не было.
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