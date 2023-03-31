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В Терском районе ремонтируют участок дороги «Терек-Арик-Куян»

В Терском районе ремонтируют участок дороги «Терек-Арик-Куян»

31.03.2023 | 15:49
Капитального обновления на отрезке дороги «Терек-Арик-Куян» в Арике не было больше 20 лет. Из-за интенсивного движения по трассе, которая соединяет несколько населенных пунктов района, асфальт во многих местах просел, появились трещины. Сейчас работы ведут на мосту через Акбашский оросительный канал по ул.Кабардинской. Здесь, в центре Арика, дорога подходит к нескольким социальным объектам. В целом специалисты обновят около трех километров полотна. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут выполнены работы по устройству дорожной разметки, устройству дорожных знаков, а также будут выполнены работы по устройству уличного наружного освещения. А еще специалисты создадут новые пешеходные переходы и остановочные комплексы. Капитальный ремонт участка трассы «Терек-Арик-Куян» начали в марте. Обновляют его по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Завершить работы планируют ближайшей осенью.   https://t.me/vestikbr
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