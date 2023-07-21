В Терском районе ремонтируют 8 учебных заведений

Вторая школа Терека – одна из самых больших в районе: она рассчитана на 800 с лишним ученических мест. Обновление корпусов здесь – в разгаре. Самой школе больше 30 лет. Долгие годы обходились ремонтом косметическим.
Теперь настало время более радикальных мер. Фасад, кровля, классы, коридоры, спортзалы, территория вокруг – вскоре все приобретет совсем иной вид. Необходимо заменить системы отопления, электро- и водоснабжения. Давно пришли в негодность окна и двери. В обновлении нуждаются полы и сантехника.
Программа модернизации школьной системы образования, по которой начали ремонт, подразумевает не только восстановительные работы, но и масштабное развитие учебных заведений: покупку оборудования, обновление учебников, повышение квалификации педагогов… Также будут созданы Центры детских инициатив − пространства для внеурочных занятий.
Помимо второй, в райцентре обновляют еще две школы. Также ремонт идет в Терекском, Урожайном, Нижнем Курпе, Верхнем Акбаше, Хамидии. А в Тереке к тому же строят еще одну – на 820 мест.
Это позволит в дальнейшем разгрузить действующие… В целом в этом году из федерального бюджета на ремонт школ Кабардино-Балкарии направили почти миллиард рублей. Новый облик обретут четыре десятка учебных заведений.
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