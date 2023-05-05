home
Главная
>
Новости
>
В Терском районе провели патриотическую акцию «Вахта памяти»

В Терском районе провели патриотическую акцию «Вахта памяти»

05.05.2023 | 18:55
Чеканя шаг, выходят на плац воспитанники третьей кадетской школы-интерната. Поблизости – почетные гости, которых пригласили на открытие «Вахты памяти» в честь 9 Мая. Под звуки военного марша знамённая группа вносит копию Знамени Победы, которое в конце апреля 45-го красноармейцы водрузили над рейхстагом. Затем воспитанники младшего курса кадетской школы-интерната в торжественной обстановке принимают присягу. Будущих защитников Родины приветствовали представители Минмолодежи и ветеранских организаций. Они напомнили о славных подвигах российской армии и выразили надежду, что подрастающие поколения станут достойными продолжателями героических традиций нашего народа. Шефскую помощь будущим защитникам Родины оказывают предприятия республики. Так, форму знаменосцев сшили на одной из швейных фабрик. Это парадная одежда кремлевского караула. Выезды к местам сражений времен Великой Отечественной, уроки мужества, встречи с ветеранами – обязательная составляющая патриотического воспитания кадетов.   https://t.me/vestikbr  
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных