В Терском районе провели патриотическую акцию «Вахта памяти»

Чеканя шаг, выходят на плац воспитанники третьей кадетской школы-интерната. Поблизости – почетные гости, которых пригласили на открытие «Вахты памяти» в честь 9 Мая. Под звуки военного марша знамённая группа вносит копию Знамени Победы, которое в конце апреля 45-го красноармейцы водрузили над рейхстагом.
Затем воспитанники младшего курса кадетской школы-интерната в торжественной обстановке принимают присягу.
Будущих защитников Родины приветствовали представители Минмолодежи и ветеранских организаций. Они напомнили о славных подвигах российской армии и выразили надежду, что подрастающие поколения станут достойными продолжателями героических традиций нашего народа.
Шефскую помощь будущим защитникам Родины оказывают предприятия республики. Так, форму знаменосцев сшили на одной из швейных фабрик. Это парадная одежда кремлевского караула.
Выезды к местам сражений времен Великой Отечественной, уроки мужества, встречи с ветеранами – обязательная составляющая патриотического воспитания кадетов.
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