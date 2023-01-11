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В Терском районе прошло массовое восхождение на легендарные Курпские высоты

В Терском районе прошло массовое восхождение на легендарные Курпские высоты

11.01.2023 | 22:33
В разных уголках республики вспоминали сегодня о подвиге тех, кто сражался за Кабардино-Балкарию и освобождал ее от фашистов. В Терском районе массовое восхождение на Курпские высоты началось у мемориала красноармейцам в Верхнем Курпе. Здесь собрались общественники, воспитанники военно-патриотических клубов, кадеты, юнармейцы и просто неравнодушные жители. Вспоминали переломные моменты в истории Великой Отечественной – в масштабах как страны, так и республики. Во время оккупации в Кабардино-Балкарии действовали партизанские отряды. Бои за освобождение территорий были ожесточенными. Молодые жители республики, участвующие в восхождении, уверены: каждый должен знать и помнить историю своей страны. Все участники возложили цветы к памятной стеле. Акцию завершили флешмобом. На легендарной высоте представители старшего поколения офицеров и молодежи выстроились буквой Z.   https://t.me/vestikbr
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