В Терском районе произошла авария на железнодорожном переезде

Автоавария на переезде: в Терском районе легковой автомобиль столкнулся с поездом. Пострадали три человека, в том числе дети. Подробности сообщили в Госавтоинспекции республики.
ДТП произошло в воскресенье утром недалеко от Плановского. 34-летняя жительница Майского района была за рулем “Лады Весты” и ехала по дороге “Прохладный – Эльхотово”.
По предварительным данным женщина выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, и в результате произошло столкновение. Сама водитель и двое пассажиров – годовалый мальчик и семилетняя девочка – госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
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