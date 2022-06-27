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В Терском районе произошла авария на железнодорожном переезде

В Терском районе произошла авария на железнодорожном переезде

27.06.2022 | 22:17
Автоавария на переезде: в Терском районе легковой автомобиль столкнулся с поездом. Пострадали три человека, в том числе дети. Подробности сообщили в Госавтоинспекции республики. ДТП произошло в воскресенье утром недалеко от Плановского. 34-летняя жительница Майского района была за рулем “Лады Весты” и ехала по дороге “Прохладный – Эльхотово”. По предварительным данным женщина выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, и в результате произошло столкновение. Сама водитель и двое пассажиров – годовалый мальчик и семилетняя девочка – госпитализированы с травмами разной степени тяжести.   https://t.me/vestikbr
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