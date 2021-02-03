В Терском районе обнаружены немецкие снаряды времен ВОВ

Поисковики из столицы республики обнаружили в Терском районе немецкие снаряды времен Великой Отечественной.

Нальчикский отряд им.115-й кавалерийской дивизии уже приступил к поисковым работам в Баксанском и Терском районах. Главная цель активистов – найти останки погибших бойцов Красной Армии, которые защищали Кабардино-Балкарию от фашистов, и с почестями их перезахоронить. На одной из площадок решили разбить базовый лагерь, но перед этим обследовали местность. Детектор показал высокую концентрацию металла в земле. Когда стали копать, обнаружили больше трех десятков снарядов. Выяснилось, что все они вражеские. Но один привлек особое внимание. Это был надкалиберный артиллерийский снаряд для отстрела из полевого орудия.

«Находился на испытаниях в войсках Вермахта с осени 42 года по лето 43 года был снят с вооружения в связи с тем, что достаточно проблемно было его применять, показал очень плохую кучность при стрельбе на всей дистанции, также бывали случаи, когда происходило самопроизвольное срабатывание взрывателей, из-за чего погибал расчет. Немецкие артиллеристы попросту боялись его использовать и выбрасывали»,-рассказывает руководитель поискового отряда Олег Заруцкий.

Поисковики пригласили оперативников, чтобы те зафиксировали находки и затем безопасно от них избавились. В итоге немецкие снаряды времен войны были уничтожены.