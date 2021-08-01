В Терском районе КБР вакцинация от коронавируса идет полным ходом





В Терском районе Кабардино-Балкарии открыли еще один стационарный пункт вакцинации от коронавируса – в одном из отдаленных сел – Хамидие. Теперь их в муниципалитете 13. Это один из пунктов вакцинации. Расположен он в поликлинике Терека. В течение дня поток желающих сделать прививку от коронавируса не уменьшается. На укол записываются семьями. Есть и те, кто проходит ревакцинацию. Перед вакцинацией – обязательный осмотр. Врач измеряет температуру, давление и уровень кислорода в крови, выявляет возможные противопоказания. Помимо стационарных пунктов, в Терском районе задействовали около десятка мобильных бригад. Медики констатируют: сейчас жители прививаются более активно. За месяц поток увеличился примерно в два раза. На сегодня в муниципалитете первый компонент получили больше восьми тысяч человек. Завершили иммунизацию около шести тысяч. В целом в Кабардино-Балкарии к вакцинации от ковида приступили 148 тысяч жителей. Оба компонента получили 104 тысячи. В республике работает около ста прививочных пунктов.