В Терском районе КБР до конца года введут в строй три детских сада

В этом году в Терском районе построят три детских сада. Один из них – в административном центре муниципалитета. Новый детсад в Тереке займет площадь свыше 2 тысяч кв.м. Здание одноэтажное, рассчитано на семь групп по 20 ребят. По проекту, помимо помещений для игр и сна детей, предусмотрены: прачечная, пищеблок, спортзал, медицинский кабинет и зал для занятий музыкой. Сейчас идет внутренняя отделка теплоизоляционными материалами.

Детсады также строят в с.Новая Балкария – на 60 мест и в с.Хамидие – на 40 малышей. В администрации Терского района отмечают: когда новые дошкольные учреждения заработают, муниципалитет будет полностью обеспечен как местами в ясельных группах, так и для детей в возрасте от трех до семи лет.