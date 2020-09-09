В Терском районе идет уборка кукурузы





Земледельцы Кабардино-Балкарии приступили к уборке гибридных сортов кукурузы. В Терском районе, расположенном в степной зоне республики, страда идет полным ходом. Аграрии еще не знают, как сложится цена за килограмм золотого зерна через месяц-два. Говорят, если подсчитать все затраты, в результате выращивание этой сельхозкультуры обходится на 30% дороже, чем пшеницы. Но именно с кукурузой связаны самые большие ожидания, в том числе и у тружеников Терского района. Этот злак составляет значительную массу валового продукта не только муниципалитета, но и всей республики.

Свыше 1.200 тысяч тонн зерна планируют собрать в этом году аграрии Кабардино-Балкарии. Это почти на 10 процентов больше показателей прошлого года. Это рекорд республики. С каждым годом российские земледельцы все больше отдают предпочтение отечественным сортам гибридной кукурузы. Производить высоко репродуктивные семена позволяет тесная работа с учеными. На экспериментальных участках НИИ сельского хозяйства республики в Терском районе ежегодно испытываются новые сорта. Только лучшие выбираются для получения семян первого поколения, которые впоследствии являются материалом для дальнейшей селекции. Аграрии уверены, с поставленными задачами успешно справятся. Убрать кукурузу им предстоит на площади свыше 140 тысяч гектаров.