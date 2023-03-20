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В Терском районе идет активный сев зеленого гороха

В Терском районе идет активный сев зеленого гороха

20.03.2023 | 09:08
На одном из участков работает сеялка, которая выполняет сразу пять операций. Следом идет каток, так как почву надо трамбовать. Под горошек в муниципалитете в этом году отведено 1700 гектаров, на 100 больше предыдущего объема. Уже посеяли треть. Терчане отказались от семян импортной селекции и используют исключительно отечественные. Из запланированных на этот год 900-сот гектаров картофеля в Терском районе 230 – ранние сорта. Первый урожай получат уже в конце апреля. Полностью завершена здесь подкормка пахотных земель. По оценке специалистов, озимые культуры хорошо прошли зимовку.   https://t.me/vestikbr
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