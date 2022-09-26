В Терсколе захоронены останки 22 красноармейцев, погибших при обороне Эльбруса

В рамках ежегодной военно-патриотической акции «Вахта памяти. Эльбрус» в поселке Терскол захоронены останки 22 красноармейцев, погибших в боях на Эльбрусе осенью-зимой 1942 года, сообщает пресс-служба Правительства КБР. В церемонии приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, представители Министерства обороны РФ, министерств и ведомств республики, духовенства, поисковых движений и общественных организаций, жители Эльбрусского района. Открывая траурный митинг Председатель Правительства КБР Алий Мусуков отметил, что главным событием отечественной истории 20-го века является победа советского народа в Великой Отечественной войне. «Память о ней составляет основу национального духа и гордости за нашу Родину. Великая жертва наших отцов и дедов обеспечили победу в самой страшной войне в истории человечества. Мы благодарны всем, кто принял участие в организации «Вахта памяти. Эльбрус», которая проходит уже девятый год подряд под патронажем Министерства обороны России и поисковым отрядом «Мемориал-Эльбрус». Руководство Республики и впредь будет проводить мероприятия по увековечению памяти защитников Отечества, активно способствовать развитию волонтерского движения в регионе, успешной реализации государственной политики в области патриотического воспитания молодежи, оказывать всемерную поддержку становлению и развитию общественного движения Юнармия. Разрешите выразить слова искренней признательности всем, кто вносит вклад в восстановление исторической памяти и связи поколений, ведет поисковую работу по возвращению имен безымянных героев Отечества, кто сегодня несет службу в рядах вооруженных сил нашей Родины, кто и сегодня с оружием в руках борется с нацизмом во имя спасения всего человечеству. Вечная слава погибшим героям», — сказал Алий Мусуков. Под гимн России и троекратный залп из орудий останки 22-х советских солдат были преданы земле и пополнили список найденных 320 останков погибших и без вести пропавших на склонах Эльбруса осенью-зимой 1942 года. Из 22-х останков были опознаны по документам двое: Петров Макар Михайлович из Ростовской области и Иремашвили Кабу Сосович из Грузинской АССР. После состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику защитникам Родины. Во дворе школы поселка Терскол развернулась полевая кухня, которая накормила всех желающих.