В Терсколе состоялось торжественное открытие международного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо»





С 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории Российской Федерации и территориях зарубежных стран — участниц пройдут VII Армейские международные армейские игры. Накануне на базе центра горной подготовки и выживания военнослужащих «Терскол» министерства обороны Российской федерации состоялось торжественное открытие международного этапа армейского конкурса «Эльбрусское кольцо». На старт вышли девять команд, укомплектованных опытными бойцами. Они представляют Россию, Китай, Пакистан, Индию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Абхазию, Южную Осетию. Спецгруппы по очереди выходят на плац строевым шагом, а их представители поднимают государственные флаги под гимны, исполняемые военным оркестром. Конкурс военного мастерства среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо» — это серия многодневных испытаний. Военнослужащие должны выполнить 15 спецзадач, причем сложных технически, физически и порой психологически. Участники к испытаниям готовы. Эксперты отмечают, что «Эльбрусское кольцо» уже стало мерилом профессионального мастерства войсковых подразделений, выполняющих задачи в горах. Каждый год круг участников расширяется. В нынешнем впервые прибыли команды из Южной Осетии, Армении и Пакистана. В первые два дня они должны были продемонстрировать навыки в лазанье на скалодроме. Отличились команды Узбекистана, Пакистана и Китая. Вооруженные Силы нашей страны представляет взвод альпинистов, который месяц назад победил здесь же – на всероссийском этапе состязаний. У Владимира Высоцкого есть такая строчка «Ведь это наши горы, они помогут нам». «Родные стены» Кавказского хребта помогают каждый год российским военнослужащим успешнее других выполнять спецзадания. Очень важно, что накануне Международных состязаний минобороны провело российский Всеармейский этап, и его победитель — команда ВДВ в упорной борьбе заслужила право представлять честь страны. «Эльбрусское кольцо» — это часть Международных армейских игр «АРМИ-2021», которые стартовали в 11 странах. Конкурсов на суше, воде и в воздухе проведут больше трех десятков.