В Терсколе проходит форум «Эльбрусская переговорная площадка»





В Терсколе сегодня – второй день «Эльбрусской переговорной площадки». Это конференция представителей образования, общественности и бизнес-сообщества. В этом году она юбилейная – 10-я. Посветили ее теме «Человек и технологии». На форум приехали представители 21-го региона страны. В их числе – педагоги-практики, которые готовы делиться опытом работы с детьми. Уметь эффективно взаимодействовать со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации и работать в команде — это первое, чему нужно учить детей, помимо школьной программы, говорят на конференции в Терсколе. «Эльбрусскую переговорную площадку» и создавали для того, чтобы педагоги могли делиться своими идеями и опытом. В программе форума – мастер-классы, круглые столы с ведущими экспертами и исследователями, авторами инновационных проектов. На одной из площадок представители фонда «Университет детства» рассказывают о важных аспектах дошкольного образования. Использование современных технологий, взаимоотношения «отцов и детей на цифровом перекрестке» – еще одна тема обсуждения. Школа теряет статус монополиста в образовании, информацию дети и подростки получают в интернете. Как помочь выбрать нужный, а главное – безопасный контент – вопрос с каждым годом становится все актуальнее. «Эльбрусская переговорная площадка» – это еще одна возможность для педагогов повысить свою квалификацию, отмечают организаторы. За 10 лет число регионов-участников увеличилось до 37-ми. Часть экспертов и слушателей работала в режиме онлайн.