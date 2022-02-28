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В Терско-Малкинском казачьем округе избрали нового атамана

В Терско-Малкинском казачьем округе избрали нового атамана

28.02.2022 | 15:37
Перед началом отчетно-выборного круга Терско-Малкинского казачьего общества выступили почетные гости – руководители Терского казачьего войска, представители органов власти Кабардино-Балкарии и духовенства. С отчетом о проделанной за четыре года работе выступил атаман Терско-Малкинского округа Николай Любуня. По его словам, казаки активно участвовали и продолжают участвовать в общественной жизни СКФО и Кабардино-Балкарии. Отчет Николая Любуни признали удовлетворительным. Участники круга поблагодарили его за многолетнюю службу и единогласно избрали нового атамана - есаула Дмитрия Махонина. Старейшины провели традиционную церемонию посвящения. Затем руководитель казачьего округа выступил с программной речью. Атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов и архиепископ Феофилакт вручили шашки, медали, а также архиерейские грамоты Николаю Любуне и старейшинам Терско-Малкинского окружного общества. Круг проголосовал за изменения в устав, которые сформулированы в соответствии с политикой государства в отношении российского казачества.
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