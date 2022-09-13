Последние штрихи и можно возобновлять работу… В Тереке завершили первый этап капитального ремонта районного Дома культуры. Работы здесь шли с мая. Благодаря нацпроекту “Культура” за три месяца учреждение изменилось кардинально. Артур Ганибов – аккомпаниатор народного ансамбля песни и танца “Терчанка”. Рассказывает, на протяжении десятка лет вместе с родным коллективом репетировали в этом зале различные композиции. Сцена хоть и любимая, но уже довольно старая. Здание – 68-го года постройки никогда ранее не видело столь масштабных преобразований. Лишь теперь по профильной госпрограмме здесь начали капитальный ремонт. Выделенную сумму освоили за довольно короткий срок. В течение трех месяцев рабочие полностью завершили первый этап капремонта: заменили оконные блоки и двери, установили новую систему отопления, а в фойе вместо старой советской плитки теперь мраморная. Преобразования и в актовом зале. Рассчитан он на 400 человек. Здесь также обновили напольное покрытие. Со дня на день подрядчики начнут устанавливать кресла. После творческие группы смогут вернуться к своим занятиям в ДК. Дом культуры – центр притяжения творческих коллективов не только Терского, но и других районов, отмечают сотрудники. В следующем году здесь начнется второй этап капремонта. По проекту должны заменить кровлю, обновить фасад здания, отремонтировать рабочие помещения и кабинеты.