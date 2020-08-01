В Тереке ведут замену ветхого участка магистрального водопровода





Его укладывали еще в середине 80-ых. Трубы проржавели, из-за чего происходили частые аварии. Коммунальщики заменили старые на новые, полипропиленовые, почти в два раза шире диаметром. Говорят, срок их службы достигает 50 лет.

Воду в дома уже подали, теперь в полном объеме ею могут пользоваться и жители верхних этажей. Раньше такой возможности они были лишены. Общая протяженность восстановленного участка водопровода – более ста метров. Средства выделил муниципальный бюджет.