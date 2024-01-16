Возводят колонны на втором этаже… В Тереке строят школу на 820 мест – одну из восьми по республике, которые должны сдать в эксплуатацию в этом году.
Стройка идет в новом микрорайоне на окраине города. Поблизости уже есть новый детский сад, и со временем появится школа. Это будет трехэтажное здание, которое займет площадь в три тысячи квадратных метров.
Спортивных залов будет два, а на территории создадут открытые площадки для занятий физкультурой... Школу в Тереке строят благодаря национальному проекту «Образование». Проектировщики отмечают: с высоты здание будет напоминать летящую птицу с расправленными крыльями.
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