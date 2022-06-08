В Тереке ремонтируют главную улицу

На центральной улице Терека – имени Ленина – ремонт. Здесь дорожники восстанавливают три с половиной километра трассы. К работам приступили благодаря программе по развитию транспортной системы в Кабардино-Балкарии. На всем протяжении демонтировали бордюры, местами уже установили новые. На тротуарах вместо плитки появится асфальтобетонное покрытие. Капитальный ремонт подразумевает полную замену опор наружного освещения и фонарей. А провода “уведут” под землю. На участке частично поменяют водопроводные трубы и теплотрассу, в трех местах построят ливневые стоки. На улице Ленина создадут шесть остановочных павильонов и установят два десятка парковых скамеек. А вдоль дороги высадят декоративные растения. Все работы должны завершить до конца ноября.