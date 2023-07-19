В Тереке проводит сборы мастер спорта по художественной гимнастике Екатерина Галкина

Тренировочные сборы в Тереке проводят известные в мире художественной гимнастики люди. Среди них спортсменка из Белоруссии – призер чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Екатерина Галкина.
Екатерину Галкину пригласила местная профильная спортшкола, чтобы подготовить воспитанниц к предстоящим международным соревнованиям «Хрустальная роза». Пройдут они в начале августа в Минске.
Узнав о том, что участница Олимпиады проводит сборы в Кабардино-Балкарии, сюда привезли своих детей даже жители Москвы. Есть в группе и гимнастки из Донецка, которые постоянно участвуют в республиканских состязаниях.
В Белоруссии на «Хрустальной розе» Кабардино-Балкарию представят воспитанницы терской школы художественной гимнастики, а также ученицы Натальи Коротковой и Анны Битиевой. Тем временем, тренеры двух стран формулируют намерения продолжить сотрудничество.
Со стороны может показаться, что в гимнастике все легко и воздушно. Однако это сложный путь к высоте, который спортсмены проходят рука об руку со своими наставниками.
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