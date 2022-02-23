В Тереке прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта

До начала соревнований – построение на плацу и поздравления от общественников Терека. Они напомнили кадетам третьей школы-интерната о подвигах российской армии, которые будут жить в веках. Директор учреждения Эдуард Богатырев рассказал о самой школе. Сегодня здесь обучаются свыше ста юношей с шестого по одиннадцатый класс. Ребята получают полное среднее образование и начальную военную подготовку. Соревнования по военно-прикладным видам спорта проходили на пяти площадках. Зрелищными были все этапы, но упражнения по разборке и сборке автомата Калашникова стали особенно захватывающими. Но, пожалуй, самым интересным можно назвать преодоление полосы препятствий. Ее соорудили здесь недавно. И в этот день ребята сполна могли проверить и себя, и конструкции на прочность. Терские кадеты - активные участники республиканских, межрегиональных и всероссийских соревнований. Полоса препятствий – хорошее подспорье в их специальной подготовке. Площадка позволяет проводить ее в любое удобное время. Кадеты всегда служили примером верности долгу, ответственности и дисциплинированности. И нынешние молодые люди строят планы, соответствующие их статусу. Эти ребята хотят связать свои судьбы с морем, авиацией, органами внутренних дел, ракетными войсками, сферой международных отношений. Преподаватели не сомневаются, что все у кадетов получится.