home
Главная
>
Новости
>
В Тереке прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта

В Тереке прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта

23.02.2022 | 22:18
До начала соревнований – построение на плацу и поздравления от общественников Терека. Они напомнили кадетам третьей школы-интерната о подвигах российской армии, которые будут жить в веках. Директор учреждения Эдуард Богатырев рассказал о самой школе. Сегодня здесь обучаются свыше ста юношей с шестого по одиннадцатый класс. Ребята получают полное среднее образование и начальную военную подготовку. Соревнования по военно-прикладным видам спорта проходили на пяти площадках. Зрелищными были все этапы, но упражнения по разборке и сборке автомата Калашникова стали особенно захватывающими. Но, пожалуй, самым интересным можно назвать преодоление полосы препятствий. Ее соорудили здесь недавно. И в этот день ребята сполна могли проверить и себя, и конструкции на прочность. Терские кадеты - активные участники республиканских, межрегиональных и всероссийских соревнований. Полоса препятствий – хорошее подспорье в их специальной подготовке. Площадка позволяет проводить ее в любое удобное время. Кадеты всегда служили примером верности долгу, ответственности и дисциплинированности. И нынешние молодые люди строят планы, соответствующие их статусу. Эти ребята хотят связать свои судьбы с морем, авиацией, органами внутренних дел, ракетными войсками, сферой международных отношений. Преподаватели не сомневаются, что все у кадетов получится.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных