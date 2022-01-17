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В Тереке прошли мероприятия, посвящённые 300-летию образования прокуратуры России

В Тереке прошли мероприятия, посвящённые 300-летию образования прокуратуры России

17.01.2022 | 15:46
Во дворе четвертой школы Терека – руководители республиканской прокуратуры, райадминистрации, общественники, педагоги, ученики. Отныне образовательное учреждение носит имя видного государственного деятеля Кабардино-Балкарии, почетного работника прокуратуры России Руслана Абазова. На здании школы установили мемориальную доску с портретом Руслана Абазова. Он родился в 1939-м году в Плановском. После учебы в Ростове-на-Дону на юриста прошел долгий путь в надзорном ведомстве Кабардино-Балкарии – от стажера до прокурора республики. С конца 90-х Руслан Абазов был секретарем Совета безопасности республики. В начале 2000-х – председателем парламентского комитета по законодательству, госстроительству и вопросам местного самоуправления. Его заслуги отмечены множеством государственных наград. Заслуженного юриста России не стало в октябре 2018-го. Личность Абазова – яркий пример для подрастающего поколения, подчеркнули собравшиеся на церемонии. К мемориальной доске возложили цветы. В этот же день в парке Терека открыли памятный знак и аллею в честь 300-летия прокуратуры России. Аллею из 300 берез в Муртазовском парке высадили буквально за несколько дней до торжественного открытия. Собравшиеся выразили надежду, что она станет одним из любимых мест отдыха терчан.
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