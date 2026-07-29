В Тереке продолжается благоустройство сквера «Западный»

Новое общественное пространство создают на улице Линейной – здесь преображают территорию площадью 5 тысяч 600 квадратных метров. Действуют в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды.
Этот парк горожане выбрали в 25-м году по итогам открытого голосования. После завершения работ здесь появятся новые пешеходные зоны, парковка и газон. В сквере также планируют высадить около шести десятков деревьев и кустарников, установят урны и элементы малых архитектурных форм.
Еще одна часть проекта – «умная» спортивная площадка. Она расположена рядом со сквером. Пока здесь ничего нет, но в скором времени появятся зоны для игровых видов спорта, уличные тренажеры, в том числе для маломобильных людей. Завершить работы планируют до конца августа.
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