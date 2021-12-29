В Тереке открыли центр военно-патриотического воспитания молодежи

На плацу - стройные ряды кадетов. Они собрались на открытие Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Его создали в Тереке при кадетской школе для проведения военных сборов юношей допризывного возраста. Представители армейских подразделений, дислоцированных в Кабардино-Балкарии, отметили, что сегодня армия нуждается в подготовленных молодых людях, владеющих современными военными технологиями, а потому создание центра является важным событием. Дети смогут ознакомиться здесь со спецификой разных видов и родов войск Вооруженных сил России. Обучающиеся по предметам начальной военной подготовки будут обеспечены питанием и жильём. Сборы школьников будут включать в себя интенсивные теоретические, практические и спортивные занятия. Центр будет работать по специальной программе, состоящей из трех основных блоков. Первый – это освоение военных наук. Второй – физподготовка. Для этого в школе созданы все условия – полоса препятствий, плоскостное сооружение, спортзал, тир. И третий - патриотическое воспитание. А во время школьных каникул здесь будут проводить тематические смены для школьников от 10 лет и старше.