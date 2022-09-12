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В Тереке капитально отремонтировали центральную улицу

В Тереке капитально отремонтировали центральную улицу

12.09.2022 | 17:00
К вековому юбилею республики отремонтировали трассы во многих населенных пунктах Кабардино-Балкарии. Большую работу проделали в Терском районе, где в целом в этом году восстановили около 12 километров дорог. В числе объектов, которые сдали в эксплуатацию в преддверии юбилея, и магистральная улица в районном центре. Пенсионный фонд и здание райадминистрации, музей и стадион, а еще школы и парк - на этой улице расположены важные для жителей объекты. К тому же именно по Ленина попадают в Терек гости города. Поэтому она всегда должна быть, как говорится, “при параде”. Капитальный ремонт здесь сделали по поручению руководства Кабардино-Балкарии – в честь ее столетия. Средства на восстановление направили из регионального Дорожного фонда. Заменили водопроводные сети и теплотрассу. Помимо обновления самого полотна, на всем протяжении участка установили новые бордюры. На тротуарах вместо прежнего покрытия теперь плитка. Капитальный ремонт подразумевал работу и с системой освещения. Воздушные электролинии заменили на подземные кабельные и установили современные светильники. На трех проблемных участках создали ливневые стоки. На Ленина теперь есть шесть остановочных павильонов и два десятка парковых скамеек с урнами. Позаботились и об озеленении: все сухие деревья удалили. На их месте вскоре появятся саженцы.
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