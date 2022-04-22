В тепличных хозяйствах Кабардино-Балкарии приступили к сбору овощей

Основная производимая в промышленных теплицах Кабардино-Балкарии продукция — томаты. Их доля в производстве составляет свыше 60 процентов. Остальная часть приходится на огурцы. С начала года в промышленных теплицах республики собрано 644 тонны овощной продукции, что соответствует аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР.. Ежегодно в промышленных теплицах Кабардино-Балкарии собирается более 9 тыс. тонн различных овощей. В прошлом году урожай составил 9,3 тыс.тонн. Продукция поставляется в торговые сети Кабардино-Балкарии, а также в субъекты Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, Москву, Санкт-Петербург и другие города России.