В текущем году в Кабардино-Балкарии построят 7 школ на 4500 человек

Построить семь школ на четыре с половиной тысячи человек, а также капитально отремонтировать 40 общеобразовательных организаций… О планах на этот год рассказали в министерстве просвещения и науки Кабардино-Балкарии.
Все они должны быть воплощены в жизнь в рамках национального проекта “Образование”. Отметим, что часть запланированного рассчитана на два ближайших года… Помимо строительства и ремонта, в селах будут открывать центры “Точка роста”, в этом году – 37.
Заработает еще один детский технопарк “Кванториум”. Для 41-го образовательного учреждения купят компьютеры и оборудование, чтобы создать там цифровую образовательную среду. И к тому же в Минпросвещении намерены провести очередной конкурс “Земский учитель”. Победителей будет четверо, и каждый получит по миллиону рублей.
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