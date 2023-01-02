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В текущем году на строительство онкодиспансера в Нальчике будет выделено 550 млн рублей

В текущем году на строительство онкодиспансера в Нальчике будет выделено 550 млн рублей

02.01.2023 | 16:19
В ближайшие три года на строительство и реконструкцию медицинских учреждений в регионах России направят 39 миллиардов рублей. Распоряжение об этом издали в правительстве. Часть суммы поступит в Кабардино-Балкарию. 550 миллионов рублей в этом году и 750 миллионов в следующем перечислят на строительство онкологического диспансера в Нальчике. Напомним, строительство специализированной лечебницы начали в седьмом году, но затем приостановили. Вновь вернулись к вопросу уже в 2019-м. Финансируют создание онкодиспансера в рамках национального проекта “Здравоохранение”. Как отметили в Минздраве республики, центр будет состоять из нескольких блоков: приемного и палатных отделений, хирургии с современными операционными, радиологического корпуса для проведения лучевой терапии, а также пищеблока и прачечной.
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