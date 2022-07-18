В Ташлы-Тале 1 сентября откроется первый в селе детский сад

В рамках рабочей поездки глава администрации Лескенского района Сафарби Инжижоков посетил новый детский сад в селении Ташлы-Тала, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Руководитель района осмотрел территорию детского сада, внутренние комнаты, ознакомился с оснащением технических помещений.
Блок ясельных групп площадью 800 кв. м. возвели в рамках реализации нацпроекта «Демография». Это будет первое дошкольное учреждение в поселении с момента его основания.
В нем разместились просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, столовая, методический и медицинский кабинеты, административные и вспомогательные помещения.⠀
Сафарби Инжижоков подчеркнул, что детский сад практически готов к открытию. Сюда завезли детскую мебель, игрушки, оборудование для спортзала. На прилегающей территории установили теневые навесы, игровые и спортивные комплексы. ⠀⠀
Планируется, что 1 сентября детский сад уже сможет принять своих первых воспитанников.
Отметим, что для с.п. Ташлы-Тала появление детского сада станет важным этапом развития. Введение объекта в эксплуатацию позволит создать новые рабочие места и обеспечит местами всех детей дошкольного возраста сельского поселения.
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