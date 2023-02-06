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В сёлах КБР построят 8 новых медучреждений

В сёлах КБР построят 8 новых медучреждений

06.02.2023 | 16:28
По программе модернизации первичного звена здравоохранения в предстоящие два года в сёлах Кабардино-Балкарии начнут возводить 8 медучреждений - семь амбулаторий и фельдшерский пункт. Такие планы озвучили в региональном минстрое. Строительство будет вестись в Октябрьском, Кенже, Светловодском, Красносельском, Нижнем Череке, Белой Речке, Звездном и Куба-Табе. Уже в этом году заложат фундамент для амбулатории в Кенже и фельдшерского пункта в Октябрьском. Сейчас ведётся подготовка документации для проведения тендера. Напомним, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" строится онкологический диспансер и поликлиника в Нальчике. Уже закончено возведение амбулатории в Аушигере, и реконструирована поликлиника в Дыгулыбгее. До конца текущего года завершат строительство амбулатории в Кубе и участковой больницы в поселке Эльбрус.   https://t.me/vestikbr
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