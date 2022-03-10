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В связи со снижением заболеваемости COVID-19 в КБР закрываются 4 госпиталя особо опасных инфекций

В связи со снижением заболеваемости COVID-19 в КБР закрываются 4 госпиталя особо опасных инфекций

10.03.2022 | 12:49
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации Минздрав КБР поэтапно сворачивает госпитали особо опасных инфекций и возвращает медучреждения к штатному режиму работы, - сообщил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов. Прекращен прием больных с коронавирусной инфекцией в госпитали Городской клинической больницы №2 в Нальчике и Центральной районной больницы г.о.Прохладный и Прохладненского муниципального района. С сегодняшнего дня прекращает прием пациентов госпиталь, располагающийся в 6-этажном здании Городской клинической больницы №1. Готовится возобновить работу хирургическое отделение Межрайонной многопрофильной больницы в Нарткале, где также располагался госпиталь ООИ. Оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией будет осуществляться Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. В соответствии с указом Главы КБР в республике в полном объеме возобновлена плановая медицинская помощь, в том числе диспансеризация и профосмотры, а также углубленная диспансеризация граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. Амбулаторную помощь по поводу симптомов ОРВИ, не исключающих COVID-19, на сегодняшний день получают 4725 человек. Это более чем наполовину меньше, чем было две недели назад (11 462 чел) и в 3,5 раза меньше, чем на пике заболеваемости (18 548 чел). Число госпитализаций в сутки не превышает 30 человек, вдвое снизилось количество реанимационных больных.
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