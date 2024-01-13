В связи с ухудшением погодных условий дорожники КБР подготовили технику

Подрядные организации Кабардино-Балкарии готовы к переходу на усиленный и круглосуточный режим работы, если того потребует метеоситуация, сообщили в Минтрансе.
Дорожники подготовили технику и материалы для борьбы с гололедом: 40 машин, две тысячи тонн соли и 15 тысяч тонн песка.
Температура, особенно по ночам, в области отрицательных значений. При высокой влажности на дорогах может появиться наледь, а потому и водителям, и пешеходам нужно быть предельно внимательными при движении.
https://t.me/vestikbr