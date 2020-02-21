В свет вышла книга «История и родословная черкесов»

В издательстве Виктора и Марии Котляровых вышла новая книга под названием «История и родословная черкесов». Это второе издание рукописи середины 18-го века. Первое – презентовали в прошлом году в столице. Это — факсимиле текста и русского перевода тюркоязычного исторического сочинения, составленного неким ал-Хадж Курбаном для кабардинского князя из рода Бековичей-Черкасских. Авторы книги — московские ученые Илья Зайцев и Арсений Шумкин. В книге содержится описание рукописи, предпринимается попытка определить ее авторство и время создания. А главное — впервые в научной литературе проводится анализ генеалогии кабардинских князей. Свои предположения историки иллюстрируют схемами родственных связей далёких предков кабардинцев. «История и родословная черкесов» переиздана с разрешения авторов. В Нальчике книгу выпустили в ограниченном количестве – всего 50 экземпляров.