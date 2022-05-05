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В Стратегию социально-экономического развития СКФО включены три объекта КБР

В Стратегию социально-экономического развития СКФО включены три объекта КБР

05.05.2022 | 13:54

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года. Среди приоритетов - обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных инвестпроектов, строительство школ, детских садов и автомагистралей, развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, высокотехнологичной медицины, а также решение жилищных вопросов.

В рамках развития транспортной инфраструктуры планируется реконструкция аэропорта «Нальчик». Курорт «Эльбрус» станет одним из центров развития горнолыжного туризма в России. Намечено строительство новой автодороги, которая соединит северокавказские курорты, в том числе курорты Кабардино-Балкарии, с черноморскими туристическими центрами.

В промышленном сегменте развития СКФО одним из основных направлений названо возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения.

Главным локомотивом развития экономики определен агропромышленный комплекс. На новый уровень планируется вывести садоводство, овцеводство, скотоводство и аквакультуру. Сельхозпроизводителям будут предлагаться готовые модели развития предприятий с единым пакетом, включающим в себя агротехнологии, консультационное сопровождение и меры господдержки. В Кабардино-Балкарии в последние годы создана база для активного развития плодово-ягодной отрасли, консервной промышленности, семеноводства, а также по отдельным направлениям животноводства.

Новая стратегия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления, уточняют в Правительстве РФ.

В стратегии нашли отражение предложения по развитию экономики Кабардино-Балкарии, представленные Главой КБР Казбеком Коковым в ходе формирования модели развития региона и округа. Обозначенные в документе направления и объекты республиканского значения включены в стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа по итогам поэтапной работы руководства республики с Правительством РФ, профильными федеральными министерствами, аппаратом полномочного представителя Президента РФ в СКФО.

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